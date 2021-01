De organisatie achter de Grammy Awards stelt de uitreiking van de Amerikaanse muziekprijzen uit vanwege de coronacrisis, meldt Variety dinsdag. De organisatie heeft geen nieuwe datum bekendgemaakt maar zou streven naar een ceremonie in maart.

De uitreiking van de Grammy's stond gepland voor 31 januari. De ceremonie zou toen vanwege de coronacrisis plaatsvinden zonder publiek en genomineerde artiesten op locatie.

De Grammy's zouden in januari worden uitgereikt in het STAPLES Center in Los Angeles. De Amerikaanse staat Californië waarin die stad zich bevindt, heeft nu echter te maken met een toename van het aantal coronabesmettingen.

Zangeres Beyoncé voert de lijst met Grammy-nominaties aan met negen. Haar collega's Dua Lipa, Taylor Swift en rapper-zanger Roddy Ricch volgen met zes nominaties.

In 2020 was Billie Eilish de grote winnaar tijdens de uitreiking van de Grammy Awards, met vijf prijzen.