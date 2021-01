Dat albums ook tijdens een lockdown gemaakt kunnen worden, bewezen Paul McCartney en ook Taylor Swift (met zelfs twee platen) vorig jaar al. NU.nl zet op een rijtje van welke artiesten we dit jaar nieuw werk mogen verwachten. Wordt 2021 dan het jaar waarin Adele en Rihanna hun langverwachte comebacks maken?

Lana Del Rey - Chemtrails over the Country Club (verwacht in maart)

Lana Del Rey zou haar album Chemtrails over the Country Club eigenlijk al in september vorig jaar uitbrengen, maar besloot dit uit te stellen. De vinylexemplaren konden door maatregelen rondom het coronavirus pas in maart 2021 worden gedrukt.

De verwachting is dan ook dat de opvolger van het in 2019 uitgebrachte en door critici bijna unaniem geprezen Norman Fucking Rockwell! in maart verschijnt. Del Rey, bekend van hits als Video Games en Young & Beautiful, maakte onlangs bekend dat ze op 11 januari de videoclip en single Chemtrails over the Country Club uitbrengt.

Drake - Certified Lover Boy (verwacht in januari)

Dat Drake nooit lang doet over het uitbrengen van nieuwe muziek, heeft hij in de afgelopen jaren wel bewezen. Ieder jaar verschijnt er wel een nieuwe plaat of mixtape van de Canadese rapper, die al tijden tot de meest beluisterde artiesten wereldwijd op Spotify behoort.

Drake maakte vorig jaar al bekend dat zijn zesde album Certified Lover Boy gaat heten. Hij was destijds van plan de plaat in januari met de wereld te delen, maar een officiële datum is er nog niet. Wel bracht hij afgelopen zomer al de eerste single Laugh Now Cry Later uit, die het in Canada tot de eerste en in de Verenigde Staten tot de tweede plek in de hitlijsten schopte.

Kings of Leon

Kings of Leon kondigde helemaal aan het einde van 2020 aan dat de band begin dit jaar met nieuwe muziek zou komen. Inmiddels heeft de band, bekend van hits als Use Somebody, Sex on Fire en Waste a Moment, op Instagram stukjes laten horen van maar liefst vijf nieuwe liedjes, waarschijnlijk afkomstig van een nieuw album.

De eerste twee, getiteld Must Catch The Bandit en Feel The Way You Do, verschijnen op 7 januari. Wanneer de opvolger van het in 2016 verschenen album Walls precies verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.

Bevestigde releases 2021 8 januari: Passenger - Songs For the Drunk and Broken Hearted

15 januari: Why Don't We - The Good Times and The Bad Ones

22 januari: Josylvio - Abu Omar

5 februari: Foo Fighters - Medicine at Midnight

12 februari: London Grammar - Californian Soil

12 februari: Sia - Music (Songs from and Inspired by the Motion Picture)

19 februari: Tash Sultana - Terra Firma

26 februari: Alice Cooper - Detroit Stories

26 februari: Celeste - Not Your Muse

19 maart: Ringo Starr - Zoom In

26 maart: Evanescence - The Bitter Truth

Foo Fighters - Medicine at Midnight (5 februari)

Foo Fighters had zijn tiende album Medicine at Midnight eigenlijk al in 2020 willen uitbrengen. Door de maatregelen rondom het coronavirus besloot de band in eerste instantie te wachten, maar in november vorig jaar kondigden de leden dan toch de release voor 5 februari aan en verscheen de eerste single Shame Shame. Op Nieuwjaarsdag volgde de tweede single No Son of Mine.

Frontman Dave Grohl liet eerder al weten dat het album bestaat uit grootse rock-meezingers en vergeleek het met David Bowies Let's Dance.

Adele

Fans van Adele kregen oktober vorig jaar even hoop dat de terugkeer van hun idool nabij was. De zangeres presenteerde toen namelijk een aflevering van Saturday Night Live, maar bracht geen nieuwe muziek uit om tijdens het programma te promoten.

Na de show liet ze op Instagram weten terug te gaan naar haar leven als 'kattenvrouwtje', maar drummer Matt Chamberlain vertelde in december samen met liedjesschrijver en producer Rick Nowels en Adele in de studio te hebben gewerkt aan nieuwe muziek. Een release in 2021 behoort dan ook tot de verwachtingen.

In november was het alweer vijf jaar geleden dat de zangeres, bekend van hits als Rolling in the Deep, Someone Like You en Hello, haar derde album 25 uitbracht.

Lorde

De Nieuw-Zeelandse popster Lorde verdween na het uitbrengen van haar tweede album Melodrama in 2017 grotendeels uit beeld. De zangeres, bekend van hits als Royals en Green Light, liet aan het einde van 2019 weten dat het maken van haar nieuwe plaat vertraging had opgelopen door de dood van haar hond.

In 2020 beloofde ze haar landgenoten echter dat ze in 2021 een verrassing voor hen had als ze zouden stemmen bij de Nieuw-Zeelandse verkiezingen, wat werd gezien als een hint naar nieuwe muziek.

De zangeres werkt weer met producer en liedjesschrijver Jack Antonoff aan haar nieuwe materiaal. Lorde bedacht de titel van de plaat tijdens een reis naar Antarctica. Wanneer de plaat verschijnt en wat de titel ervan wordt, is nog onbekend.

Rihanna

Later deze maand is het vijf jaar geleden dat Rihanna haar achtste album Anti uitbracht. Nadat de plaat een wereldwijd succes was geworden verscheen de zangeres nog wel op samenwerkingen met onder anderen DJ Khaled en Kendrick Lamar, maar richtte zich daarna op andere werkzaamheden, waaronder haar kledingmerk Fenty.

Fans vragen haar op sociale media continu naar R9 (verwijzend naar het negende album van de zangeres). Enkele dagen geleden beantwoordde ze zo'n vraag met "2021 energy". Aan het einde van 2019 had ze echter al eens laten weten dat ze naar haar eigen album aan het luisteren was, dus zeker weten doen we het niet.