Robin Thicke brengt op 12 februari zijn nieuwe album On Earth, and in Heaven uit, meldt hij maandag op Twitter. De laatste keer dat de Blurred Lines-zanger een volledige plaat op de markt bracht, was in 2014.

Thicke kondigt de release aan in een filmpje op sociale media, waarin hij de hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière en persoonlijke leven laat zien. Zo scheidde hij in 2014 van zijn jeugdliefde en verloor hij in 2016 zijn vader, acteur Alan Thicke.

"Het voelt alsof ik eindelijk de persoon ben die ik zijn moet", schrijft de 43-jarige zanger in een persbericht. "Ik kan overal om lachen en ik heb gemerkt dat dit de grootste superkracht is. Ik heb het volledig omarmd en dat is het beste geweest voor mijn ziel."

Thicke brak in 2003 door met het lied When I Get You Alone, maar zijn carrière beleefde in 2013 een hoogtepunt toen zijn single Blurred Lines een internationale megahit werd. Een jaar later verscheen het minder succesvolle album Paula, dat hij opdroeg aan Paula Patton, van wie hij in hetzelfde jaar scheidde.

Sinds 2015 is Thicke samen met April Love Geary. Het stel is inmiddels verloofd en heeft samen drie kinderen, van wie de jongste in december vorig jaar werd geboren. Thicke heeft ook nog een zoon uit zijn huwelijk met Patton.