Zanger Gerry Marsden is na een kort ziekbed overleden, meldt zijn vriend Pete Price zondag via Twitter. De frontman van Gerry and the Pacemakers is vooral bekend van het nummer You'll Never Walk Alone uit 1963.

Volgens Price is Marsden overleden aan een infectie aan zijn hart. Hij vermeldt niet wanneer de Britse zanger precies is overleden.

Gerry and the Pacemakers maakte in 1963 de bekendste versie van You'll Never Walk Alone. Het nummer werd in 1945 geschreven door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II voor de musical Carousel.

De versie van de Liverpoolse band Gerry and the Pacemakers behaalde in 1963 de eerste plaats in de Britse hitlijst. Vrijwel direct kozen fans van voetbalclub Liverpool het nummer als hun lijflied. Ook fans van andere voetbalclubs, waaronder Feyenoord, hebben het nummer omarmd.

Tijdens iedere wedstrijd zingen de fans het nummer. Tegenwoordig zijn de woorden You'll Never Walk Alone opgenomen in het clublogo.

Het nummer stond afgelopen jaar nog centraal bij een grote radioactie. Op 20 maart draaiden meer dan 180 radiostations in ruim dertig landen in Europa het nummer tegelijkertijd.

De actie was een initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn en was bedoeld om alle medewerkers in vitale beroepen een hart onder de riem te steken. De gelijktijdige uitzending van het nummer werd in december verkozen tot radiomoment van het jaar.