Na 36 jaar staat de kersthit Last Christmas van de band Wham! op nummer één in de Britse hitlijst van de populairste singles van het moment, meldt oud-bandlid Andrew Ridgeley op Twitter.

Afgelopen week werd Last Christmas in Groot-Brittannië 9,2 miljoen keer gestreamd. Daarmee stootte het nummer Don't stop me eating van LadBaby's van de eerste plek.

Last Christmas werd in december 1984 uitgebracht. Toen bleef het door bandlid George Michael (1963-2016) geschreven nummer in Groot-Brittannië steken op nummer twee. Last Christmas kon toen niet op tegen Do they know it's Christmas van Band Aid, waarvan de opbrengst ging naar het bestrijden van de acute hongersnood in Ethiopië.

Het nummer stond later in Groot-Brittannië nog zes keer in de top tien van populairste singles van het moment. Een jaar na het overlijden van zanger George Michael op Eerste Kerstdag 2016 probeerden fans het nummer op de eerste plaats van de hitlijst te krijgen. Het liedje bleef toen op de tweede plaats steken, achter Ed Sheerans Perfect.

Ook in Nederland kwam Last Christmas nooit verder dan de tweede plek in de hitlijsten. Hier werd het nummer 22 keer een hit. Dit is een record in de Nederlandse hitlijsten.

Last Christmas werd in december door de luisteraars van Sky Radio uitgeroepen tot favoriete kersthit van 2020.