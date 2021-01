Josylvio brengt op 22 januari zijn nieuwe album Abu Omar uit, meldt de rapper zaterdag op Instagram.

Als aanloop naar zijn album bracht Josylvio in november de single Het Leven Is Een Trip uit. Dat nummer was een samenwerking met collega-rapper Lijpe.

Het laatste soloalbum van Joost Theo Sylvio Yussef Abdel Galil Dowib, zoals de 28-jarige rapper voluit heet, was Gimma uit 2019. Het jaar daarop bracht Josylvio Hella Cash Gang (Vol. 2) uit, een samenwerking met Moeman en Ashafar.

Josylvio was in 2018 de meest gestreamde Nederlandse artiest op Spotify, in een lijst die werd gedomineerd door Nederlandse rappers. Hij won in februari met zijn album Gimma een Edison in de categorie hiphop.