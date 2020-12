De Amerikaanse rapper Daniel Dumile, vooral bekend onder zijn artiestennaam MF Doom, is op 31 oktober overleden op 49-jarige leeftijd. Zijn overlijden werd donderdagavond door zijn vrouw en label gemeld op Instagram.

"Dumile: je was de beste man, vader, leraar, student, zakenpartner, geliefde en vriend", aldus zijn vrouw op de officiële Instagram van MF Doom.

Dumile werd geboren in het Britse Londen en verhuisde als kind naar de Verenigde Staten. Hij begon zijn carrière in de jaren tachtig en maakte muziek onder verschillende artiestennamen.

Samen met zijn broer Dingilizwe vormde hij de groep KMD. Na het onverwachte overlijden van zijn broer in 1993 verdween Dumile enige tijd uit de schijnwerpers. In 1997 nam hij de artiestennaam MF Doom aan, wat staat voor Metal Face (metalen gezicht) Doom. Hij weigerde vervolgens nog gefotografeerd te worden zonder masker. Met de albums Operation: Doomsday en Madvillainy (met Madlib) behaalde hij daarna vooral in de underground-hiphopbeweging grote successen.

Hoewel de rapper al op 31 oktober is overleden, werd dat pas donderdagavond gemeld. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Eerder deze maand verscheen er nog een samenwerking met BADBADNOTGOOD.