De Britse overheid heeft geprobeerd Britse artiesten na de Brexit zonder visum in Europa te laten spelen, maar volgens haar heeft de Europese Unie dit voorstel afgewezen. Dat laat een woordvoerder aan BBC weten.

Vanaf komende vrijdag mogen inwoners van Groot-Brittannië nog steeds de Europese Unie bezoeken. Willen ze dit (in een tijdsbestek van honderdtachtig dagen) echter langer dan negentig dagen doen, dan hebben ze een visum nodig.

De BBC stelt dat de meeste bands wel genoeg zullen hebben aan negentig dagen, maar dat deze regel door de verschillende lidstaten op afwijkende manieren wordt geïnterpreteerd. Spanje, Italië en Denemakren vereisen bijvoorbeeld wel degelijk werkvergunningen van bands uit Groot-Brittannië.

"Groot-Brittannië heeft zich ingezet voor een ambitieuzere overeenkomst met de EU, waarmee muzikanten zich met meer vrijheid zouden kunnen hebben bewegen in de verschillende lidstaten. Maar onze voorstellen werden afgewezen."

De voormalig minister van Cultuur Nigel Adams zei in het verleden dat het absoluut essentieel zou zijn dat artiesten na de Brexit in alle vrijheid in de EU kunnen spelen.

Nu dit niet lijkt te lukken, hebben meer dan tweehonderdduizend mensen een petitie getekend om artiesten zonder visum door Europa te laten reizen. De petitie zal in het Britse Lagerhuis worden besproken.