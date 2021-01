Sam Smith bracht enkele maanden geleden nog een album uit, maar de artiest werkt alweer aan een opvolger. Dat vertelt producer Jimmy Napes, met wie Smith al lange tijd nummers schrijft, in de podcast Straight Up.

"We hebben laatst een liedje geschreven en het is een van mijn favoriete nummers ooit", vertelt Napes. "Het voelt elke keer weer als de eerste keer dat we samen een liedje schreven. Het is echt een bijzondere samenwerking."

Wie met Smith werkt, moet volgens Napes wel een valkuil ontwijken. "Het kan een beetje tricky zijn, want Sam kan de tekst uit het telefoonboek zingen en nog goed laten klinken."

Het is niet bekend wanneer de vierde plaat van de Brit, bekend van hits als Stay With Me, Promises en How Do You Sleep, moet verschijnen. Het derde album van Smith, Love Goes, kwam in oktober uit.