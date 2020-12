Kendrick Lamar wordt volgend jaar de headliner bij het Deense festival Roskilde, zo maakt de organisatie woensdag bekend.

"We staan op de drempel van een nieuw jaar, en we denken dat er een behoefte en reden is om hoopvol te zijn", schrijft de organisatie in de aankondiging. Andere grote namen op het programma zijn Thom Yorke, Faith No More en The Strokes.

Roskilde moet plaatsvinden van 26 juni tot en met 3 juli 2021. Dit jaar werd het festival afgelast vanwege de wereldwijde uitbraak van COVID-19. Onbekend is nog in hoeverre de programmering van het festival invloed heeft op Nederlandse evenementen, zoals Lowlands.

Directeur Erik van Eerdenburg liet eerder al aan 3FM weten dat zijn organisatie ook al bezig is met het programma van 2021. In een interview met NU.nl ging hij vorige week nog in op de mogelijkheid voor een vaccinatiebewijs om het festival binnen te komen.