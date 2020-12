Dit keer zijn er geen fysieke festivals om het jaar mee af te sluiten, maar kun je wel virtueel vanuit de woonkamer meedansen met allerlei speciale edities die zijn opgezet. NU.nl zet een aantal online feestjes op een rijtje.

Goodbye 2020

Onder de noemer Goodbye 2020 zijn van 31 december tot en met de vroege uurtjes van 1 januari gratis veertig verschillende livestreams te volgen van bekende artiesten, onder wie Douwe Bob, Broederliefde, Suzan & Freek en Sam Feldt.

Begintijd: 17.00 uur

goodbye2020.nl

Broederliefde is een van de acts tijdens Goodbye 2020. Broederliefde is een van de acts tijdens Goodbye 2020. Foto: BrunoPress

Blij&Nieuw 2020

Ook het Rotterdamse Blijdorp Festival heeft wat op touw gezet voor de festivalvierende thuisblijver en presenteert online een gratis avondvullend programma. De stream is van tevoren opgenomen in een vliegtuighangar naast Rotterdam Airport en omvat onder meer dj-sets van Rotterdam Terror Corps en David Vunk. Als speciale gast is Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, opgetrommeld.

Begintijd: 20.00 uur

blijdorpfestival.nl





Diederik Gommers is special guest bij het Blijdorp Festival. Diederik Gommers is special guest bij het Blijdorp Festival.

Justin Bieber NYE

Voor het eerst in drie jaar geeft Justin Bieber weer een groot concert, en wel in de eerste uren van het nieuwe jaar. Om 4.15 uur (Nederlandse tijd) zal de Canadese zanger hits ten gehore brengen, waarbij hij wordt vergezeld door een band en dansers.

Begintijd: 4.15 uur Nederlandse tijd

momenthouse.com/justinbieber

Justin Bieber luidt het nieuwe jaar in met een concert. Justin Bieber luidt het nieuwe jaar in met een concert. Foto: BrunoPress

2021 New Year's Eve Live met o.a. BTS

K-popgroep BTS werd begin deze maand nog uitgeroepen tot Entertainer van het jaar door Time Magazine. De groep moest in april zijn wereldtournee afzeggen en trad sindsdien niet meer live op. Voor Oud en Nieuw is door het management van BTS een enorme show opgezet, waarvan ook onder anderen Steve Aoki en Halsey deel uitmaken.

Begintijd: 1.30 uur Nederlandse tijd op 1 januari

weverse.io

De Zuid-Koreaanse groep BTS werd eerder deze maand nog uitgeroepen tot Entertainer van het jaar. De Zuid-Koreaanse groep BTS werd eerder deze maand nog uitgeroepen tot Entertainer van het jaar. Foto: BrunoPress

New Year's Eve op Times Square

Traditiegetrouw wordt in New York het jaar uitgeluid met de Times Square Ball, een tijdbal op het dak van Times Square die steeds verder naar beneden zakt tot hij de bodem bereikt om middernacht. Dat gebeurt ook dit jaar, en zoals altijd zijn er verschillende beroemdheden die optreden. Dit jaar zijn dat onder anderen Jennifer Lopez, Billy Porter, Cyndi Lauper en Machine Gun Kelly. Het hele evenement is online gratis te volgen.

Begintijd: 6.00 uur Nederlandse tijd op 1 januari

timessquarenyc.com

Billy Porter is een van de artiesten bij het Times Square Ball in New York. Billy Porter is een van de artiesten bij het Times Square Ball in New York. Foto: ANP

Tomorrowland

Tomorrowland organiseert een online nieuwjaarsfeest onder de naam Tomorrowland 31.12.2020. Martin Garrix, Diplo, David Guetta en Major Lazer bevinden zich onder de artiesten die op vier digitale podia optreden. De show wordt in 27 verschillende tijdzones tegelijk gestreamd.

Begintijd: 20.00

www.tomorrowland.com