De Mexicaanse componist en zanger Armando Manzanero is maandagochtend op 85-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat bevestigde Mexico's Vereniging voor Auteurs en Componisten maandag aan CNN.

Hij overleed in een ziekenhuis in Mexico-Stad, waar hij sinds half december was opgenomen nadat hij positief testte op het coronavirus.

Manzanero was heeft volgens de vereniging als componist meer dan zeshonderd liedjes op zijn naam. Zijn nummers werden vertolkt door artiesten van over de hele wereld, waaronder Elvis Presley, Dionne Warwick, Perry Como, de Spaanse zanger Raphael en de Mexicaanse zanger Luis Miguel.

De Latin Recording Academy, die de Latin Grammy's toekent, reageerde op Twitter op het overlijden. "Armando Manzanero ontving niet alleen de Award for Musical Excellence en de won de Latin Grammy, hij was ook een geweldige vriend die nu weg is", aldus de organisatie.

"We vieren zijn leven en werk. Een onvervangbaar verlies voor de Latijns-Amerikaanse muziekwereld. We zijn bij de familie Manzanero in hun verdriet." Manzanero won in 2001 een Latin Grammy voor zijn album Duets.