Na de Brexit wordt het zoals het er nu naar uitziet voor Britse artiesten een stuk lastiger om in Europa op tournee te gaan. Daarom is Tim Brennan, werkzaam in de muziekindustrie, een petitie gestart om Britse artiesten en hun entourage visumvrij te laten toeren.

Mensen werkzaam in verschillende sectoren kunnen na de Brexit vanuit het Verenigd Koninkrijk visumvrij reizen naar landen binnen de Europese Unie. Voor onder meer muzikanten geldt die uitzondering niet.

Daardoor zou het kunnen zijn dat voor elk land dat artiesten aandoen een apart visum moet worden geregeld. Zodoende wordt een tournee logistiek lastiger en duurder. Daar hoopt Brennan met de petitie verandering in te brengen.

Inmiddels hebben meer dan 100.000 mensen de petitie ondertekend. Dat betekent dat de petitie in aanmerking komt voor behandeling in het Britse parlement.