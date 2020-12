De Amerikaanse band Kings of Leon brengt over twee weken nieuwe muziek uit. Dat heeft bassist Jared Followill zaterdag op Twitter laten weten. Op het sociale medium kondigde de band het nummer Must Catch The Bandit aan.

"Geef maar de schuld aan de feestdagengezelligheid, maar ik heb gewoon zin om dit te delen", schrijft de bassist. "Tien maanden geleden tweette Kings of Leon al: het wachten is bijna voorbij. Nu is het genoeg." Followill vervolgt: "Als je binnen twee weken nieuwe Kings-muziek zou krijgen, kun je het ons dan vergeven?"

In 2016 bracht de band voor het laatst een album uit. In maart verscheen nog wel het akoestische nummer Going Nowhere. In de clip van het lied was alleen frontman Caleb Followill te zien.

Kings Of Leon, bestaande uit broers Nathan, Caleb en Jared en neef Matthew Followill, is bekend van hits als Use Somebody en Sex On Fire.