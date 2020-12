De Top 2000 is in de nacht van woensdag op donderdag acht uur eerder dan gebruikelijk van start gegaan vanuit een vrijwel leeg Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum. Vanwege de coronacrisis is het café dit jaar niet toegankelijk voor bezoekers.

Het is voor luisteraars wel mogelijk om virtueel aanwezig te zijn in het Top 2000 Café. Daarvoor hangen in het café meerdere beeldschermen, waarop luisteraars via videobeldienst Zoom te zien zijn.

Dit jaar werd de Top 2000 niet op Eerste Kerstdag om 8.00 uur geopend, maar al om middernacht. Dat is volgens de organisatie een "mooi beginmoment". Daarnaast biedt de acht uur extra zendtijd meer ruimte voor albumversies van bepaalde nummers die net iets langer duren dan de singlevarianten, liet Radio 2-zenderbaas Peter de Vries eerder weten.

Radio-2-dj Bart Arens heeft met een mix van liedjes even na middernacht de aftrap verricht van de Top 2000 op NPO Radio 2. De mix, die zes minuten duurde, is dit jaar opgenomen in een lege Ziggo Dome. Arens bespeelde een piano in het midden van de concertzaal in Amsterdam. Op de achtergrond waren beelden van zorgmedewerkers te zien die coronapatiënten behandelen.

De muzieklijst startte met de nummer 2000 op de lijst, Can't get it out of my head van Electric Light Orchestra. Danny Vera sluit met zijn Roller Coaster de lijst. Bohemian Rhapsody van Queen, dat zeventien keer op nummer één stond, staat nu op de tweede plek.

De volledig top tien (met de positie van vorig jaar tussen haakjes)