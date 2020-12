Spinvis werd in 2011 omarmd door het grote publiek en veel gedraaid op de radio, maar negen jaar later lijkt datzelfde publiek weer te zijn afgehaakt. De Nederlandse artiest zegt in gesprek met de Volkskrant dat hij daar wel blij om is.

"Want naar hits op Radio 1 en 2 streef ik niet per se. 3FM koester ik, want een ander huis heb ik niet op de radio, en ik ben dankbaar dat ze mij nog altijd draaien. Op 7.6.9.6. (het nieuwe album van Spinvis, red.) staat geen single met anthempotentie. Volgens mij staan er ook geen teksten op het album die je op een geboortekaartje gaat zetten."

Dat gebeurde in 2011 dus wel, toen zijn album Tot ziens, Justine Keller met daarop de single Kom Terug verscheen.

"Die single werd een soort anthem op de radio. Ik merkte dat ik op de radar verscheen van een breder publiek. De tekst van Kom Terug werd heel veel geciteerd en ook door mensen op geboortekaartjes en verhuisberichten gezet. Dat soort dingen."

'Ik weet niet zeker het gaat uitpakken'

De kans dat Spinvis, de artiestennaam van Erik de Jong, zich in de nabije toekomst nog verder van een mainstream publiek zal vervreemden is aanwezig. De muzikant wil namelijk alleen nog maar muziek maken die er voor hem toe doet.

"Ik weet niet zeker hoe het gaat uitpakken, maar één ding weet ik wel: 7.6.9.6. is mijn laatste popplaat van dit type. De laatste tijd merk ik dat ik wat sneller wil werken. Minder streven naar perfectie. Ik luister veel naar jazz, ben meer bezig met lange, instrumentale stukken die ruwer zijn opgenomen. Misschien komt er wel zang bij, want zang en tekst zijn niet ineens taboe, maar het zullen wel langere stukken muziek zijn. Grilliger. Minder minutieus afgewerkt tot een liedje."