Rihanna wordt aangeklaagd door twee Canadese artiesten, die beweren dat de popartiest hun muziek ongevraagd op Instagram heeft gebruikt. Dat melden TMZ en Pitchfork woensdag op basis van rechtbankpapieren.

De Canadese zanger King Khan, die tegenwoordig in Duitsland woont, maakte in 2012 samen met zijn dochter Saba Lou het nummer Good Habits (and Bad). Volgens het duo gebruikte Rihanna die plaat in een reclame voor haar eigen modemerk Fenty. Het bericht zou meer dan 3,4 miljoen keer zijn bekeken.

De muzikanten zouden geen toestemming hebben gegeven of een vergoeding hebben gekregen. Onduidelijk is nog welke compensatie het muziekduo eist. Beide partijen hebben vooralsnog niet gereageerd tegenover TMZ en Pitchfork.

Rihanna kreeg in oktober ook al kritiek op het gebruik van muziek. In een lingeriemodeshow van haar merk Savage X Fenty waren fragmenten uit islamitische verzen opgenomen. De zangeres bood daar later haar excuses voor aan. "Ik wil de moslimgemeenschap bedanken voor het wijzen op een enorme vergissing die onbedoeld aanstootgevend was in onze Savage X Fenty-show", schreef de 32-jarige zangeres. "Nog belangrijker, wil ik mijn excuses aanbieden voor deze eerlijke maar onzorgvuldige fout."