Talking Heads, Selena en Salt-N-Pepa ontvangen in 2021 de Lifetime Achievement Awards van de Recording Academy, bekend van de jaarlijkse Grammy Awards. Dat maakt de organisatie dinsdag bekend in een persbericht.

Ook Grandmaster Flash and the The Furious Five en operazangeres Marilyn Horne worden in het zonnetje gezet. De in 2002 overleden jazzmuzikant Lionel Hampton krijgt een postuum eerbetoon.

De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan artiesten die een grote impact hebben gehad met hun bijdragen aan de muziekwereld.

De Recording Academy maakt ook de ontvangers van de Trustees Awards bekend, de oeuvreprijzen voor figuren uit de muziekwereld die niet op het podium staan.

De bekendste naam onder de winnaars is filmcomponist Kenny 'Babyface' Edmonds. Hij werkte onder meer samen met Whitney Houston, Boyz II Men en Madonna. Ook schreef hij nummers voor artiesten als Aretha Franklin, Eric Clapton, P!nk, Ariana Grande en Phil Collins.

Wijlen Ed Cherney (opnametechnicus) en saxofonist Benny Golson hebben de prijs ook gewonnen.

Beyoncé voert lijst Grammy-nominaties aan

Vorige maand werd de volledige lijst met Grammy-genomineerden bekendgemaakt. Daarbij nam Beyoncé de leiding met negen nominaties, gevolgd door Roddy Ricch, Dua Lipa en Taylor Swift met ieder zes nominaties.

De 63e editie van de jaarlijkse Grammy Awards wordt op 31 januari 2021 gehouden.