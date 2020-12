Onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Suzan & Freek en De Jeugd Van Tegenwoordig verzorgen op Oudejaarsavond een gratis online thuisfestival onder de naam Goodbye 2020.



Het online feest, waaraan de organisatoren van festivals als Dance Valley, Milkshake en Vunzige Deuntjes meewerken, begint op 31 december om 16.00 uur en duurt tot 1 januari om 5.00 uur.

Het festival bestaat uit zo'n veertig streams. De verschillende stages, waar muziekstijlen als Nederlandstalig, trance, hiphop en techno aan bod komen, worden gehost door onder anderen Snelle, Broederliefde en Fedde Le Grand.

Mensen die het online feest willen bijwonen, kunnen via Zoom in contact komen met andere feestgangers en krijgen ook de mogelijkheid om een privékamer aan te maken waarin ze met familie of vrienden kunnen praten.

Goodbye 2020 is bedacht door Maarten Schulz van online platform Follow the Beat. "Met het toenemend aantal besmettingen vroeg ik mij af hoe wij met ons platform en met de festivalsector op een positieve en vindingrijke wijze kunnen bijdragen en mensen motiveren om thuis te blijven", legt hij uit. "Zo ontstond het idee om zoveel mogelijk artiesten, festivals en clubs online samen te brengen."