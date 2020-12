K.T. Oslin is maandag op 78-jarige leeftijd overleden, meldt Rolling Stone. De countryzangeres leed aan de ziekte van Parkinson en testte een week eerder positief op het coronavirus, bevestigde een vriend van haar.

Oslin, geboren als Kay Toinette Oslin, debuteerde in 1987 op 45-jarige leeftijd met het album 80's Ladies. Het bereikte de eerste plek in de countryhitlijst van de Verenigde Staten.

Met het titelnummer van het album was Oslin een jaar later de eerste vrouw die de Country Music Award voor het beste countrynummer won.

Oslin won in haar carrière drie Grammy's. Een voor het beste liveoptreden in 1988 en in het jaar erna later twee voor het nummer Hold Me.

Het werk van Oslin werd gecoverd door meerdere artiesten, onder wie Dusty Springfield. In 2018 werd Oslin opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame.