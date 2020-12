2020 was voor de meeste mensen geen makkelijk jaar en dat geldt ook voor artiesten die hun concerten moesten annuleren en thuis kwamen te zitten. NU.nl vroeg enkele muzikanten welke liedjes, albums en artiesten zij in het afgelopen jaar opzetten om de lockdown door te komen.

Lakshmi: 'De gitzwarte muziek die ik normaal luister, is nu te veel'

Zangeres Lakshmi, die haar theatershow Huidhonger grotendeels naar volgend jaar moest verplaatsen, vertelt dat ze in 2020 naar andere muziek luisterde dan normaal. "Ik luister al mijn hele leven naar gitzwarte muziek, maar dat werd nu al snel te veel. Ik kon het er niet bij hebben. Aan het begin van het jaar ging ik nog wel lekker op de depressieve nummers van artiesten als Lykke Li en Cigarettes After Sex, maar op een gegeven moment werd ik daar te veel in meegesleurd."

“Ariana Grande staat wel op één van mijn lijstje dit jaar.” Lakshmi

In Ariana Grande vond ze een artiest die haar door de moeilijkere momenten van 2020 heen kon helpen. "Zij staat wel op één van mijn lijstje dit jaar. Ik heb vooral veel naar haar album van vorig jaar, Thank U, Next, geluisterd. Ik word er gewoon chill van. 7 Rings is is echt een powernummer waardoor ik meteen positiever word als ik het opzet. Ook haar nieuwe album Positions vind ik erg tof."

Verder luisterde Lakshmi, die zelf onlangs de single Lullaby uitbracht, als ze niet kon slapen regelmatig naar het postuum uitgebrachte album Circles van Mac Miller, ontdekte ze de muziek van de Franse zangeres Lolo Zouaï en bood de podcast De Krokante Leesmap haar wat troost in 2020.

Linde Schöne: 'Typhoon is onderschat als zanger'

Naast dat Linde Schöne de twee albums die Taylor Swift dit jaar uitbracht helemaal grijs draaide, waren het twee nummers van eigen bodem die haar 2020 net iets aangenamer maakten. De zangeres die zelf haar debuutalbum Nog Heel Even met de wereld deelde, zette I Like U, But I Love Me van Maxine op repeat.

"Ik hou van die jaren negentig Mariah Carey-energie. Ik luisterde dit de hele zomer op de fiets om toch iets te hebben om vrolijk van te worden. Haar melodieën zijn ijzersterk. Ze heeft ook geschreven voor onder anderen Roxeanne Hazes en Maan. Ze is een van de weinige songwriters met wie ik ook aan mijn eigen muziek zou willen werken."

Schöne is daarnaast blij dat Typhoon weer helemaal terug is. "Zijn nummer Alles Is Gezegend met Freez is precies wat ik van hem wilde. De tekst is zo goed en hij zingt het heel soulvol. Hij wordt onderschat als zanger, voor mij is hij een van de beste in Nederland. Soms gaat hij zo diep in zijn teksten dat ik hem niet meer volg, maar als het me wel lukt, vind ik het fantastisch. Ik heb dit nummer deze zomer kapot gedraaid. Een boodschap dat alles weer goed komt kunnen we dit jaar sowieso wel gebruiken."

148 Maxine - I Like U, But I Love Me

Blanks: 'Tame Impala kan ik echt op ieder moment luisteren'

Blanks, artiestennaam van singer-songwriter Simon de Wit, wijst Tame Impala aan als de artiest die hem loodste door 2020, het jaar dat zijn eigen eerste ep verscheen. "Er zijn maar weinig songs die ik echt op ieder moment kan luisteren, maar Kevin Parker heeft het met zijn briljante The Less I Know The Better voor elkaar gekregen. Wanneer ik blij ben kan ik er uitgelaten op dansen, wanneer ik moe ben is het de perfecte song om op de achtergrond te hebben en als ik me niet fijn voel helpt het me er bovenop."

"Sowieso is het hele album waar deze single op staat, Currents, een absolute persoonlijke favoriet. De punchy drums, warme synthesizers en catchy baslijntjes gecombineerd met Parkers dromerige vocalen behagen mij zoals geen andere artiest op dit moment."

MEROL: 'Serie Euphoria blinkt uit in de muziek'

Zangeres MEROL, die in 2020 toepasselijke singles als Houseparty, Je Vais Vite (op de Campingdisco) en Knaldrang uitbracht, stortte zich dit jaar op de serie Euphoria. "Het verhaal, de acteurs, de styling, de make-up: waanzinnig."

"Waar de serie ook in uitblinkt is de muziek. Dat de hoofdrolspeelster Zendaya ook nog eens geweldig blijkt te kunnen zingen, hoor je op de titelsong All For Us. Het is echt een te gek nummer, een mix van trap, r&b en opera. Ook heb ik door de serie de muziek van Fiona Apple en Charlotte Day Wilson ontdekt. Euphoria is een aanrader en voor wie geen toegang heeft tot HBO, luister de muziek in de Euphoria-playlist."

190 Zendaya & Labrinth - All For Us

DI-RECT: 'Het maken van een album was voor ons therapeutisch'

De mannen van de Haagse rockband DI-RECT stortten zich in 2020 volledig op het opnemen van hun eigen plaat Wild Hearts en dat hielp hen door tijden van thuisisolatie heen. "Ik wil zeker niet narcistisch klinken", verzekert zanger Marcel Veenendaal lachend.

"We wilden in maart naar Berlijn om het grootste deel van de plaat op te nemen en dat was in eerste instantie niet mogelijk. We wilden ons twintigjarig jubileum graag met nieuwe muziek vieren en het heeft voor ons uiteindelijk therapeutisch gewerkt dat we een album konden maken."

“Elke studiodag was er een om naar uit te kijken.” Marcel Veenendaal, zanger DI-RECT

"Die Zoom-meetings waren eerst wel even wennen, maar we hebben toch een manier gevonden om dit op afstand te doen. Elke studiodag was er een om naar uit te kijken.""In die zin heeft het maken van onze nieuwe muziek ons eigenlijk door het jaar heen geholpen", vult gitarist Spike aan.

Dat veel luisteraars ook troost vonden in het nieuwe werk van DI-RECT bleek toen hun single Soldier On op de twaalfde plek de hoogste nieuwe binnenkomer van de Top 2000 is.