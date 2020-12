Cliff Richard zegt dat hij nooit kan herstellen van het trauma dat hij heeft opgelopen door zijn zaak tegen de BBC. De Britse omroep zond in 2014 livebeelden van een inval in zijn woning uit. De inmiddels tachtigjarige zanger werd ten onrechte beschuldigd van kindermisbruik.

Uit onderzoek bleek dat de beschuldigingen ongegrond waren. Richard kreeg van de BBC een schadevergoeding van ruim 235.000 euro, nadat de rechter had geoordeeld dat de privacy van de zanger "zonder wettelijke rechtvaardiging was geschonden."

"Het is niet iets dat je uit je geheugen kunt wissen", zegt Richard hierover in het radioprogramma Desert Island Discs op BBC Radio 4.

Op het moment van de inval was Richard in zijn huis in Portugal. De zanger herinnert zich dat hij neerviel toen hij erover hoorde. "Ik kon niet meer opstaan en huilde als een kind. Ik heb nooit suïcidale gedachten gehad, maar ik dacht wel dat me dit het leven zou kosten."

De Brit is blij dat dit niet is gebeurd. "Ik heb het overleefd en dat is het belangrijkste. Ik denk alleen niet dat ik hier ooit overheen kom", aldus Richard, die hoopt dat de rechtszaak andere media ervan weerhoudt om dergelijke sensatiebeelden uit te zenden.