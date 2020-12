Pelle Alsing, de drummer van de Zweedse popformatie Roxette, is op zestigjarige leeftijd overleden. Roxette-gitarist Per Gessle laat op sociale media weten diep bedroefd te zijn.

"Hij was altijd de grappigste in ons gezelschap, degene met de grootste glimlach, degene die jou steunde als je ergens aan twijfelde. Hij zal gemist worden, meer dan ik kan beschrijven", aldus de 61-jarige Gessle.

De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Alsing voegde zich in 1986 bij Roxette en speelde met de band op bijna elk continent.

Bijna een jaar geleden overleed Roxette-zangeres Marie Frederiksson op 61-jarige leeftijd na een lang ziekbed.

Roxette brak in 1989 door met de hits The Look en Listen To Your Heart, afkomstig van het album Look Sharp!. In de jaren negentig volgden hits als It Must Have Been Love, Joyride, How Do You Do! en Wish I Could Fly. De band bracht in totaal tien studioalbums uit en verkocht wereldwijd zo'n zestig miljoen platen.