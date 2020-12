Nederlandse advocaten hebben vrijdag namens de Britse belangengroep Campaign Against Antisemitism (CAA) aangifte gedaan tegen de Britse rapper Wiley. Hij plaatste in juli antisemitische berichten op sociale media na een ruzie met zijn Joodse manager.

Wiley, die in 2018 werd geridderd vanwege zijn bijdrage aan de Britse muziekindustrie, vergeleek de Joodse gemeenschap in een reeks berichten op Twitter met de Ku Klux Klan en omschreef Joden als "slangen".

De rapper, die voluit Richard Kylea Cowie heet, noemde bovendien de Joodse beroemdheden Lord Alan Sugar, komiek David Baddiel en BBC-presentator Emma Barnett in zijn tirade. Zijn accounts op Twitter, Facebook en Instagram werden onder druk van Britse opperrabbijn en de minister van Binnenlandse Zaken tijdelijk uit de lucht gehaald.

De CAA wilde in september aangifte doen bij de Britse politie, maar die wilde de aangifte niet in behandeling nemen omdat Wiley tijdens zijn tirade in Rotterdam was. De aangifte is daarom door de Nederlandse advocaat Ronnie Eisenmann gedaan bij het Openbaar Ministerie van Rotterdam.

Wiley ging na het incident door het stof. "Ik heb gegeneraliseerd, hiervoor bied ik mijn excuses aan. Mijn opmerkingen hadden niet gericht moeten worden aan alle Joodse mensen. Het spijt me dat deze berichten werden gezien als antisemitisch. Het had tussen mij en mijn manager moeten blijven."