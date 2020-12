Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Danny Vera - For Someone I Still Don't Know

Danny Vera is niet te stoppen in 2020. De singer-songwriter bracht enkele weken geleden zijn nieuwe album The New Now uit en heeft nu alweer een nieuwe single af. De 43-jarige zanger schreef het nummer For Someone I Still Don't Know voor zijn ongeboren kind. De artiest maakte in juni bekend dat hij en zijn vrouw Escha een kindje verwachten. Ze is op Eerste Kerstdag uitgerekend. De kerstperiode is voor Vera dit jaar sowieso bijzonder. De zanger heeft met zijn nummer Roller Coaster namelijk de eerste plaats in de Top 2000 van NPO Radio 2 overgenomen.

Beluister het nummer hier

Eminem - Gnat

Eminem heeft van 2020 een productief jaar gemaakt. De rapper bracht in januari zijn album Music To Be Murdered By uit en nu volgt Side B van deze plaat. Een van de nieuwe nummers is de single Gnat, waarop hij in het refrein woordspelingen op het coronavirus maakt. Verder rapt hij over zijn verslaving aan valium en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Het tweede deel van het album telt zestien nieuwe nummers.

Beluister het nummer hier

Paul McCartney - Find My Way

Paul McCartney brengt zijn nieuwe album McCartney III uit. Het is de opvolger van McCartney uit 1970 en McCartney II uit 1980. Net als op deze eerste twee delen bespeelt McCartney alle instrumenten zelf. De ex-Beatle nam zijn achttiende soloplaat in zelfisolatie op in het Engelse Sussex. McCartney vertelde eerder dat hij vooral voor zijn eigen plezier muziek maakte en dat hij eigenlijk niet had verwacht dat het uit zou monden in een volledig album.

Beluister het nummer hier

Nona - Stay

Nona bracht vorig jaar al haar naar zichzelf vernoemde debuutalbum uit, maar dit jaar scoorde ze een flinke hit met haar single Forever Yours. De Udense zangeres wist op Spotify al eerder miljoenen streams binnen te harken, maar ook op de Nederlandse radio komt ze nu regelmatig voorbij. Vrijdag brengt ze haar cover van Post Malones hit Stay uit.

Beluister het nummer hier

Stef Bos - Voor Degene Die Me Haat

Zijn deelname aan Beste Zangers eerder dit jaar heeft Stef Bos zeker geen windeieren gelegd. De zanger stijgt met zijn drie bekendste nummers flink in de Top 2000 van Radio 2. Papa staat nu op de 31e plaats, twee plekken achter Miss Montreals versie van zijn nummer Door De Wind, die dit jaar op 29 binnenkomt. Bos was de afgelopen weken in zijn eigen programma Serenade van Stef te zien, waarin hij nummers schreef en zong voor mensen die dat wel konden gebruiken. De nummers uit dit programma zijn nu ook op Spotify uitgebracht.

Beluister het nummer hier