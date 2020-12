Het nummer Soldier On van DI-RECT is de Top 2000 op de twaalfde positie binnengekomen. "Een kroon om dit jaar mee af te sluiten", reageert leadzanger Marcel Veenendaal donderdag in gesprek met NU.nl.

De bandleden wisten tot vorige week nog van niks. Ze hoorden het ineens van hun manager. "We hadden wel verwacht dat we erin zouden komen, maar kom op: de lijst bestaat uit tweeduizend liedjes! We hebben ons echt heugelijk laten verrassen door dit mooie nieuws."

Ook gitarist Spike is blij met de notering, maar volgens hem is dat nooit hun drijfveer geweest. "Muziek komt vanuit het hart bij ons. We hebben ook genoeg platen gemaakt die niet eens op de radio zijn gekomen. Voor ons is dat geen graadmeter of een nummer geslaagd is of niet, maar het is alsnog prachtig dat we na twintig jaar tijd out of the blue zo hoog zijn geëindigd."

Veenendaal vindt het vooral mooi om te zien dat het nummer zoveel teweeg heeft gebracht bij mensen. "Berichten die je dan ontvangt in je inbox, waarbij mensen puur op de tekst reageren, dat is zo mooi."

Voor de band zelf heeft het maken van het album Wild Hearts, waar het nummer op te horen is, een "therapeutische werking" gehad. "Het maken van de plaat in de tijd waarin we ons momenteel bevinden, dat heeft ons echt door dit jaar heen gesleept. "

De band kijkt nu vooral uit naar het zoeken naar alternatieve manieren om met fans in contact te blijven. "We gaan verder met het houden van livestreams, als alternatief voor de concerten." Dat doet de band bijvoorbeeld via het nieuwe platform The Wild Hearts Club. "Hier kunnen wij onze achterban ontmoeten en zullen we inhoud geven aan dingen die ons ook interesseren, zoals het maken van een podcast."