DI-RECT is met het nummer Soldier On de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000. Een deel van de lijst werd donderdag bekendgemaakt in het radioprogramma De Wild in de Middag op NPO Radio 2.

Het nummer, dat de band eerder dit jaar uitbracht, kwam binnen op de twaalfde plek en viel daarmee net buiten de top tien. Op Twitter bedankt de band de fans voor al hun steun. De bandleden noemen de positie op de lijst "niet normaal".

De band bracht het nummer ten gehore op Veteranendag in juni, wat tot veel positieve reacties leidde. Onder anderen premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander waren destijds bij het optreden aanwezig.

Danny Vera nam dit jaar met zijn nummer Roller Coaster de koppositie in de Top 2000 over. De volledige lijst wordt later op donderdag bekendgemaakt.