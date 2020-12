Harry Styles heeft zijn aanstaande tournee door Europa en het Verenigd Koninkrijk uitgesteld vanwege de coronacrisis. Daarmee komt zijn concert in de Amsterdamse Ziggo Dome op 27 maart 2021 te vervallen.

"Ik hoop dat ik deze optredens allemaal kan inhalen en zal in het nieuwe jaar vertellen wanneer deze zullen plaatsvinden", aldus Styles op Twitter.

Het voormalig One Direction-lid wilde de tournee in februari en maart van volgend jaar voltooien. Of de reeds gekochte kaarten geldig blijven voor eventuele inhaaldata is nog niet bekend.

"Ik kan niet wachten om jullie allemaal weer te zien, zodra het weer helemaal veilig is. Wees aardig voor mensen", besluit de 26-jarige Britse artiest.