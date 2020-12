Nick & Simon brengen hun documentaire Nick & Simon in L.A. uit via Amazon Prime Video. Dat meldt het muzikale duo dinsdag op Instagram.

"Eindelijk mogen we het bekendmaken! We zijn de eerste artiesten in Nederland met een eigen docu op Amazon Prime", schrijven de Volendamse zangers.

Nick & Simon in L.A. is sinds dinsdag te zien op de streamingdienst. De documentaire toont het creatieproces van het album NSG, dat staat voor Nick, Simon en Garfunkel. De zangers reisden af naar Los Angeles om daar aan de plaat te werken, die is geïnspireerd door het werk en de werkwijze van het duo Simon & Garfunkel.

De documentaire van regisseur Tim Toorman zou eigenlijk op 5 november al zijn uitgezonden in bioscopen van Vue, maar ook toen moesten filmtheaters de deuren sluiten wegens de maatregelen rondom het coronavirus. Van een nieuwe datum kwam het niet en enige tijd was het onduidelijk hoe de film uiteindelijk vertoond zou worden.