Jesy Nelson stapt na negen jaar uit de Britse meidengroep Little Mix, maakt de popgroep maandagavond bekend via Twitter.

De 29-jarige zangeres was om "medische redenen" al een tijdje uit de roulatie, maar heeft nu bekendgemaakt uit de groep te stappen.

"Na negen geweldige jaren heeft Jesy besloten Little Mix te verlaten. Dit is een ontzettend verdrietige tijd voor ons allen, maar we blijven haar steunen", luidt de verklaring.

De groep laat weten het belangrijk te vinden dat Nelson doet wat "het beste is voor haar mentale gezondheid". Ook benadrukt Little Mix met de drie resterende zangeressen Jade Thirlwall, Perrie Edwards and Leigh-Anne Pinnock door te gaan.

Little Mix werd in 2011 opgericht tijdens een seizoen van The X-Factor. Sindsdien scoorde de groep een groot aantal hits en won ze diverse awards. In Nederland zijn de zangeressen het bekendst van hun single Woman Like Me met Nicki Minaj.