Snelle denkt dat hij tegenwoordig minder in de smaak valt bij pubers, omdat hun ouders ook naar zijn muziek luisteren. In gesprek met Tjitske Reidinga voor LINDA vertelt de zanger en rapper dat zijn publiek aanzienlijk is veranderd.

"Ik ben van rapper een 'singer-songrapper' geworden, zoals ik het zelf noem", legt Snelle, bekend van hits als Smoorverliefd, De Reünie en De Overkant, de verandering van zijn muziek uit. "Ik was eerst hiphop, underground, cool: dat vonden veel pubers leuk. Nu papa en mama Snelle ook leuk vinden, zijn sommige pubers een beetje klaar met me."

Snelle zegt niet oneerbiedig te willen zijn over de hiphopcultuur die hem groot heeft gemaakt, maar geeft toe dat hij het wel ziet als een voortraject van de muziek die hij nu maakt.

"Het is alleen wel op een natuurlijke manier gegaan, er zit geen masterplan achter. Vroeger stond ik te blowen in het fietsenhok, luisterden mijn vrienden en ik

hiphopliedjes en gingen we thuis rappen. Nu ga ik bij mijn vrienden eten, drinken we rode wijn, luisteren we naar John Mayer en schrijven we gitaarliedjes."

Snelle, die dit jaar de meest beluisterde artiest in Nederland op Spotify is, zegt niet uit te sluiten dat hij ooit terugkeert naar hiphop. "Ik twijfel er elke dag over, maar ik

denk dat ik vooral altijd muziek heb willen maken en dat rap destijds gewoon 'het ding' was, het vehikel. Dat het nu getransformeerd is in iets anders, iets dat meer mainstream is, doet niets af aan de drive die ik had. Die is er nog steeds. En misschien denk ik volgend jaar wel: fok dit allemaal, ik ga weer rappen. Of ik maak ineens een rockalbum."