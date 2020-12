Dotan heeft zaterdag paus Franciscus ontmoet in Vaticaanstad. Op Twitter deelt de zanger een filmpje waarin te zien is hoe hij enkele woorden wisselt met de paus.

"Dit is er net gebeurd..." is het bijschrift van de video, die een aantal seconden duurt. Dotan draagt in de video een mondkapje en blijft op ruime afstand van de leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Wat de twee bespreken wordt uit de video niet duidelijk.

Dotan is in Rome voor opnames van een tv-programma dat op Kerstavond wordt uitgezonden op de Italiaanse televisie. Hij is de eerste Nederlandse artiest die wordt uitgenodigd voor de show, waar in het verleden internationale artiesten als Lionel Richie, Bonnie Tyler en Susan Boyle hun opwachting hebben gemaakt.

De 34-jarige muzikant was afgelopen zomer al veel in Italië te vinden, waar hij verschillende keren live optrad in tv-programma's. "Wat er allemaal gebeurd is met mijn muziek in Europa dit jaar is ongelooflijk en dit voelt als een kers op de taart", zei de zanger afgelopen week in een reactie.