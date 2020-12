Gezien concerten en tours over de hele wereld worden afgelast, hebben artiesten het zwaar, maar Taylor Swift is in ieder geval niet bij de pakken neer gaan zitten. De Amerikaanse zangeres brengt vrijdag haar tweede album van dit jaar, evermore, uit. NU.nl spreekt met muziekjournalist Jasper van Vugt en singer-songwriter Linde Schöne over het geluid van de nieuwe platen en de ongebruikelijke releasestrategie.

Er ging een kleine schokgolf door de muziekindustrie toen Swift in juli zonder poespas aankondigde een dag later haar nieuwe album folklore uit te brengen. De zangeres die bekendstaat om lange albumcampagnes met veel singles, videoclips en hints voor de fans, koos ervoor de in tijden van zelfisolatie opgenomen plaat zonder promotour met de wereld te delen en deed dit deze week nog eens over met opvolger evermore.

"Swift kan doen wat ze wil", meent Van Vugt. "Ze heeft een goede deal met Universal Music en behoort tot de absolute wereldtop. Zo'n onaangekondigde release levert ook nog eens enorm veel publiciteit op en dat betaalt zich meteen terug in streams. Iedereen is benieuwd en gaat meteen luisteren."

"Ze speelt het spelletje in de muziekindustrie goed mee en is nooit lang niet in het nieuws. Zo blijft ze in beeld. Je kunt dat spelletje aardig goed spelen zonder muzikaal interessant te blijven, maar dat blijft zij juist wel. Ze is niet met haar armen over elkaar gaan wachten tot de pandemie voorbij is, maar is aan de slag gegaan en laat zien hoe divers ze als artiest is."

“Ze is een meester in marketing, het omgooien van haar imago en het bespelen van de media, maar in haar hart blijft ze gewoon een meisje dat liedjes schrijft.” Linde Schöne, singer-songwriter

"Ze is een meester in marketing, het omgooien van haar imago en het bespelen van de media, maar in haar hart blijft ze gewoon een meisje dat liedjes schrijft", vindt Schöne. "Die marketing is er nog wel, maar ze heeft de pure songwriter in zichzelf teruggevonden."

De Nijmeegse zangeres die onlangs haar debuutalbum Nog Heel Even uitbracht, heeft Swift nooit als iets anders dan authentiek ervaren. "Reputation (Swifts album uit 2017 waarop ze zich meer richtte op radiopop met invloeden van hiphop, red.) klonk soms wat nep, maar ze was toen zelf ook iemand die ze eigenlijk niet is. Iedereen gaat weleens door een fase heen waarin je een masker op moet zetten. Zelfs in haar nepheid was ze oprecht."

'Je doet evermore tekort als je het een restjesplaat noemt'

Hoewel het ongebruikelijk is dat popartiesten met zo weinig tijd ertussen albums uitbrengen, is het zeker in het streamingtijdperk wel vaker gebeurd. Schöne haalt het voorbeeld van Ariana Grande aan, die in 2018 en 2019 binnen een half jaar van elkaar de volledige platen Sweetener en Thank U, Next uitbracht. "Soms zit een artiest in een flow, een creatieve piek. Het is juist heel vet dat ze er dan niet te lang over nadenken en zeggen: 'hier, geniet ervan.'", aldus Schöne.

Van Vugt en Schöne zijn het erover eens dat evermore niet moet worden gezien als een verzameling van restjes en b-kanten van folklore, maar als een volwaardig op zichzelf staand album. "Het is bewonderenswaardig wat ze hier neerzet. Je doet het tekort als je het een restjesplaat noemt, want daar is de kwaliteit simpelweg te hoog voor", zegt Van Vugt. "Haar samenwerking met Aaron Dessner van The National (met wie Swift op afstand een groot deel van beide platen maakte, red.) is heel vruchtbaar gebleken."

"Wat ik heel tof vind aan haar reis, is dat ze voor mijn gevoel lange tijd bezig was met het tegendeel te bewijzen van wat mensen over haar zeiden", vindt Schöne. "Nu lijkt ze op een punt gekomen dat ze denkt: fuck it, ik ga doen wat ik wil. Het lijkt haar oprecht niet meer te kunnen schelen wat anderen ervan vinden en ze maakt wat ze zelf mooi vindt."

"Deze albums vormen een koerswijziging die niet radicaal is, maar wel interessant, waarmee ze ook liefhebbers van alt-rock overhaalt", aldus van Vugt. "Haar muzieksmaak verandert ook en dit lijkt erg te passen in de fase van haar leven waar ze nu in zit. Ze komt natuurlijk uit de countryhoek en heeft echte hitparadepop gemaakt en nu dan folk en indie- en alt-rock en ze doet het allemaal goed. Ze is misschien niet de beste vocalist, maar qua songwriting is ze heel sterk. Ze schrijft mooi en scherp." Dit beaamt Schöne: "Swift is een van de grootste songwriters van haar generatie."