De coronatestevenementen kunnen in januari gewoon doorgang vinden. In dit bericht wordt uitgelegd om welke evenementen het zal gaan.

De branche vroeg het kabinet deze week om de testevenementen in januari hoe dan ook te laten doorgaan. Eerder zei het kabinet dat dit pas kan als het risiconiveau is gezakt naar 'waakzaam'. Dinsdag zei premier Mark Rutte dat deze eis is losgelaten.

De zogeheten Back to Live-evenementen worden opgezet en uitgevoerd door Fieldlab Evenementen, een samenwerking tussen de overheid en de evenementensector met als inzet onderzoeksresultaten te verkrijgen die het mogelijk moeten maken de Corona-routekaart aan te passen en evenementen weer volledig toegankelijk te maken.

Deze evenementen zullen worden aangegrepen om te testen Een theatervoorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht

Een zakelijk evenement in de vorm van een congres in de Jaarbeurs te Utrecht

Twee concerten in de Ziggo Dome (samenwerking tussen ID&T en Mojo)

Twee festivals op het Lowlands/Defqon-terrein in Biddinghuizen (eveneens samenwerking tussen Mojo en ID&T)

Competitiewedstrijden van N.E.C. thuis en Almere City FC thuis

Bezoekers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen

Wanneer deze testen exact zullen plaatsvinden is nog niet duidelijk. Hoe er vervolgens getest zal worden loopt sterk uiteen. Bezoekers die een van de Back to Live-evenementen willen bezoeken, verklaren dat ze aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.

Als voorbeeld noemt Fieldlab het leveren van een negatieve coronatest, het invullen van een gezondheidsverklaring binnen een etmaal voor het begin van het desbetreffende evenement, een temperatuurmeting of sneltest bij binnenkomst en het mijden van contact met personen uit kwetsbare groepen in de aanloop naar het evenement.