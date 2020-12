Danny Vera is met Roller Coaster de nieuwe nummer één in de NPO Radio 2 Top 2000. Bohemian Rhapsody van Queen, dat zeventien keer op nummer één stond, staat nu op twee. Vorig jaar was Vera de hoogste binnenkomer in de lijst ooit, op nummer vier.

De derde plaats in de 22e editie van de Top 2000 is voor Hotel California van de Eagles.

"Fantastisch dat Danny Vera, een artiest van eigen bodem, de stemmers zo in het hart weet te raken", zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2. "Ook deze keer hebben de gebeurtenissen van het afgelopen jaar impact op de lijst: Heroes van David Bowie, waarmee menig stemmer een ode aan de helden in de zorg brengt, maakt een flinke sprong voorwaarts: vorig jaar nog nummer 27, nu op 10."

Queen moest de eerste plaats slechts vier keer eerder afstaan. In 2015 stond John Lennons Imagine bovenaan de oudejaarslijst en in 2014 en 2010 voerden de Eagles de Top 2000 aan met Hotel California. In 2005 stond er voor de eerste keer een Nederlander op één: toen stootte Boudewijn de Groot Bohemian Rhapsody van de troon met Avond.

Ook Billy Joel is met Piano Man een plekje gedaald, van drie naar vier. Led Zeppelin staat met Stairway To Heaven net als vorig jaar op de vijfde plek.

Luisteraars konden tot maandag 17.00 uur stemmen op hun favoriete platen. De volledige lijst wordt op 17 december onthuld en is traditiegetrouw tussen Kerst en Oud en Nieuw in haar geheel te horen op NPO Radio 2. Jeroen van Inkel trapt op Eerste Kerstdag om 0.00 uur af met de nummer 2000.

De volledige top 10 ziet er dit jaar als volgt uit (met de positie van vorig jaar tussen haakjes):