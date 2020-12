Dinsdag is het veertig jaar geleden dat John Lennon werd doodgeschoten voor zijn huis in New York. De liedjes van de ex-Beatle zijn actueler dan ooit, vertelt Anne Hurenkamp. Zij is een van de makers van De laatste dagen van John Lennon, een podcast die de mens achter de mythe wil laten zien.

"Wanneer mensen aan John Lennon denken, zien ze die vredesapostel in bed met lang haar en een brilletje voor zich, of de man die Imagine zingt achter een piano", vertelt Anne Hurenkamp. "Maar hij was zoveel meer dan dat."

"Aan de ene kant was hij een artiest met een enorm talent om prachtige liedjes te schrijven en een boodschap de wereld in te brengen, aan de andere kant was hij een beschadigde jongen met een moeilijke jeugd die kampte met veel onzekerheid en onhebbelijkheden. Er zijn steeds weer nieuwe verhalen te ontdekken in zijn leven en nalatenschap."

Volgens Hurenkamp is het niet alleen voor de grootste fans de moeite waard om zich in het leven van Lennon te verdiepen. "Of je nu van zijn muziek houdt of niet, hij heeft een ongelofelijke impact gehad op de geschiedenis en de Westerse cultuur."

"Wat helpt is dat hij een man van slogans was: War is over, All you need is love, Power to the people. Krachtige uitspraken die echt iedereen kent en die inmiddels tot ons cultureel erfgoed behoren. In dat opzicht was hij net een reclameman."

'Moordenaar wilde net zo beroemd zijn als Lennon'

De podcast volgt John Lennon in het laatste jaar van zijn leven en toont in zes delen verschillende facetten van wie hij op dat moment was: artiest, vader, geliefde, legende. Zes hoorcolleges, noemt Hurenkamp het, al klinkt dat een stuk strenger dan het is. "En we gaan natuurlijk ook in op de allerlaatste dag van zijn leven, waarin je hoort hoe hij eigenlijk nietsvermoedend zijn eigen dood tegemoet loopt."

Aan de moordenaar en zijn motieven willen de makers bewust niet te veel aandacht besteden. "Met de moord op Lennon wilde hij beroemd worden, net zo beroemd als Lennon zelf. Door dieper op zijn achtergrond in te gaan speel je de moordenaar dus alleen maar in de kaart."

Voor Hurenkamp en alle andere Beatles-liefhebbers blijft 8 december een speciale dag. "Elk jaar zet ik die dag een plaat van hem op. En elk jaar wordt er in de media wel weer even stilgestaan bij zijn dood, en dat is best bijzonder: hij leeft tenslotte al veertig jaar niet meer."

'Net alsof hij liedjes schreef over huidige tijd'

"Dat nog altijd jaarlijks wordt stilgestaan bij zijn dood heeft ongetwijfeld te maken met de eeuwigheidswaarde van zijn liedjes. Neem bijvoorbeeld een nummer als Isolation: het is net alsof hij het over onze tijd geschreven heeft, waarin we gescheiden van elkaar moeten leven. En als je naar Gimme Some Truth luistert is het niet moeilijk om je voor te stellen dat hij over Trump zingt. Zijn stem klinkt nog steeds door in onze tijd."

En dat hij die stem was blijven gebruiken als hij nog in leven was geweest weet ze wel zeker. "Had hij nog geleefd, dan was hij nu tachtig geweest. Hij had een medium als Twitter omarmd, hij had zijn mening gegeven over wat er in Amerika gaande is, en hij had op de barricade gestaan voor de Black Lives Matter-beweging. Dat zijn speculaties natuurlijk, maar het ligt wel volledig in lijn met hoe hij zich in de jaren zeventig hard maakte voor dingen die hij belangrijk vond, en hoe hij die met de wereld deelde."

De laatste dagen van John Lennon, een podcast van AVROTROS en NPO Radio 5, is te beluisteren via nporadio5.nl/podcasts en alle populaire podcast-apps.