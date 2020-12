De twee Holland zingt Hazes-concerten die in maart zouden plaatsvinden in de Ziggo Dome zijn uitgesteld.

Er zijn nog geen nieuwe data bekend. Kaarten blijven geldig.

In maart werden de concerten in de negende reeks van Holland zingt Hazes vanwege de coronapandemie geannuleerd. Vervolgens werd de nieuwe datum vastgesteld op 12 en 13 maart 2021.

In april 2019 werd Miss Montreal toegevoegd aan de line-up van de concerten, die al bestond uit André Hazes jr., Roxeanne Hazes en Jeroen van der Boom. Het is niet bekend of alle deelnemers van de partij zijn wanneer de concerten doorgang vinden.