Blinding Lights van The Weeknd is door de luisteraars van VPRO 3voor12 uitgeroepen tot Song van het Jaar 2020. De uitslag werd vrijdagavond uitgezonden door NPO 3FM.

De dertigjarige Canadese zanger scoorde afgelopen jaar met Blinding Lights een wereldhit. Het nummer werd meer dan 1,7 miljard keer beluisterd op de verschillende streamingplatforms en belandde in tientallen landen, waaronder Nederland, op de eerste plaats.

Op de tweede plaats in de Song van het Jaar-verkiezing eindigde Oh van Eefje de Visser. Zij is daarmee ook direct de hoogst genoteerde Nederlandse artiest.

De zangeres won eerder op de avond bovendien de 3voor12 Award voor het beste Nederlandse album van het jaar met Bitterzoet.