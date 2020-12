Evanescence brengt op 26 maart 2021 een nieuw album uit. De plaat gaat The Bitter Truth heten, meldt de Amerikaanse rockband vrijdag op Twitter.

De band schrijft bij de aankondiging dat het hun eerste album met origineel werk in bijna een decennium is. In 2017 verscheen nog wel Synthesis, maar dit album bestond uit herbewerkingen van eerdere nummers met een orkest. Daarvoor was het naar de band vernoemde album Evanescence uit 2011 de recentste plaat.

Van het nieuwe album verschenen dit jaar al de singles Wasted On You, The Game Is Over en Use My Voice. Tegelijk met de aankondiging van het album is ook de nieuwe single Yeah Right verschenen.

De rockband rond zangeres Amy Lee brak in 2003 groots door toen de single Bring Me To Life een internationale hit werd. Daarna volgden nog successen als My Immortal, Going Under en Call Me When You're Sober.