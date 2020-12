Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Shawn Mendes - Teach Me How To Love

Shawn Mendes heeft een nieuw album af. De plaat draagt de titel Wonder, net als de eerste single die in oktober verscheen. In de Netflix-documentaire In Wonder vertelt de Canadese popster dat alle liedjes die hij heeft geschreven over zijn vriendin Camila Cabello gaan. Dat geldt ook voor het nieuwe nummer Teach Me How To Love, waarin hij zingt dat haar lichaam als een oceaan is die hij wil ontdekken. Op het album is ook zijn samenwerking met landgenoot Justin Bieber, de single Monster, te vinden.

Beluister het nummer hier

The Weeknd & Rosalía - Blinding Lights

Eerder deze week werd bekend dat Blinding Lights van The Weeknd zowel in Nederland als wereldwijd het meest beluisterde nummer van het jaar is op Spotify. De Canadese muzikant viert dit met een nieuwe versie van de hit. Het nummer is nu een duet geworden met de Spaanse ster Rosalía, bekend van hits als Con Altura, Malamente en TKN. Rosalía, die normaal alleen in het Spaans te horen is, maakt van Blinding Lights een tweetalig nummer, maar laat ook wat zinnetjes in het Engels horen.

Beluister het nummer hier

Britney Spears - Swimming In The Stars

Britney Spears is de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege de situatie rond het curatorschap van haar vader. De zangeres wil niet meer dat hij haar financiën en andere aspecten van haar leven beheert en heeft laten weten tot die tijd niet meer het podium op te gaan. Nieuwe muziek van de zangeres komt dan ook als een verrassing. Het nummer Swimming In The Stars, dat eerder deze week op haar 39e verjaardag verscheen, is dan ook niet helemaal nieuw. Het gaat om een niet eerder uitgebracht nummer dat bedoeld was voor haar album Glory uit 2016, maar toen de tracklist niet wist te halen.

Beluister het nummer hier

Mariah Carey, Ariana Grande & Jennifer Hudson - Oh Santa!

Mariah Carey heeft voor Apple TV een kerstspecial opgenomen. In Mariah Carey's Magical Christmas Special zingt de zangeres ook haar kerstlied Oh Santa! dat in 2010 verscheen. Ditmaal doet ze dat niet alleen, maar samen met zangeressen Ariana Grande en Jennifer Hudson. De nieuwe versie van het nummer wordt ook gelijk als single uitgebracht. Op de plaat is te horen hoe Grande en Carey allebei de hoogst mogelijke noten proberen te halen.

Beluister het nummer hier

207 Mariah Carey, Ariana Grande & Jennifer Hudson - Oh Santa!

Yungblud & Machine Gun Kelly - Acting Like That

Yungblud brengt vrijdag zijn tweede album Weird! uit. De Britse artiest, die eigenlijk Dominic Harrison heet, wordt zijn hele leven al 'vreemd' genoemd en vraagt zich op dit album af wat dit eigenlijk betekent. "Hoe ouder je wordt, hoe minder naïef je bent en hoe meer je begrijpt dat vreemd of anders zijn uiteindelijk gewaardeerd in plaats van belachelijk gemaakt wordt. Het is het beste wat je kunt zijn, want dan ben je vrij", vertelt de zanger in gesprek met NU.nl. Op de plaat is ook een samenwerking met Machine Gun Kelly te vinden.

Beluister het nummer hier

Boef & 3robi - Quarantaine Sessie #2



Boef mocht zich ook dit jaar weer tot de meest beluisterde artiesten op Spotify in Nederland rekenen. Eerder deze week werd bekend dat alleen Snelle vaker gestreamd werd. Boef bracht eerder dit jaar het album Allemaal Een Droom uit en bleef ondertussen nieuwe nummers droppen, zoals vrijdag Quarantaine Sessie #2. Het eerste deel verscheen al eerder dit jaar.

Beluister het nummer hier

Blanks - Stranger

De Nederlandse singer-songwriter Blanks brengt zijn nieuwe single Stranger uit. De artiest, die eigenlijk Simon de Wit heet, schreef en produceerde het nummer helemaal zelf. Op Instagram heeft hij de tissues er alvast bij gepakt voor de release. "Ik bereid me voor om te gaan huilen", grapt de zanger. Eerder dit jaar verscheen zijn eerste EP cheap sodas and ice cream kisses. Sindsdien bracht hij nog de single Oh No uit.

Beluister het nummer hier