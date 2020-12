Lewis Capaldi doet zichzelf pijn voordat hij begint met het schrijven van nummers. De Schotse zanger trekt haren uit zijn neus en oren en spreekt zichzelf ook negatief toe, zodat hij in een verdrietige stemming komt.

"Voordat ik nummers ga schrijven, moet ik in de sfeer komen", vertelt de 24-jarige Capaldi donderdag in gesprek met Variety.

"Ik ga naar de badkamer, kijk in de spiegel en pluk haren uit mijn neus en oren. Tegelijkertijd zeg ik dingen tegen mezelf als: 'Je hebt hetzelfde onregelmatige gebit als Tom Cruise.' Of: 'Je hebt een kin die echt totaal niet aantrekkelijk is.' Zo ontstaat er een verdrietig gevoel, waardoor ik in de juiste sfeer kom."

"Iedereen heeft zo zijn eigen manier om dat te doen, en dit is de mijne", legt de Before You Go-zanger uit. "Het lijkt een beetje op de methodacting van Daniel Day-Lewis."

Capaldi zegt te genieten van het schrijven van muziek, maar wilde altijd liever op het podium staan. "Het schrijven is een beetje uit noodzaak geboren. Ik moest dat doen zodat ik mijn liedjes live kon spelen. Ik was niet zo'n kind dat jarenlang poëzie heeft geschreven. Ik lees nu al nauwelijks boeken, laat staan poëzie."

De zanger brak eind 2018 door met Someone You Loved. Hij werd met dit lied genomineerd voor een Grammy Award.