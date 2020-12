Todd Rundgren heeft een toelichting gegeven op zijn cover van Youp van 't Heks Flappie. De Amerikaanse singer-songwriter wilde een bijzonder kerstliedje opnemen, zegt hij donderdag tegen Rolling Stone.

"Ik doe zoiets eigenlijk echt nooit, want ik ben niet zo'n kerstliefhebber."

Rundgren zegt dat de cover tot stand kwam, omdat het platenlabel Cleopatra Records hem vroeg om een kerstsingle op te nemen.

"Aanvankelijk dacht ik zoals ik altijd denk: Wat kan ik doen, waar niemand anders op zou komen? Ik vond een liedje dat een hit was in Holland, waar het kennelijk normaal is om een konijn te eten tijdens de kerstdagen. Het gaat over een jongen die voor een konijn zorgt, totdat het beestje uit het niets lijkt te zijn verdwenen."

Hoe hij precies bij het nummer uitkwam, laat de 72-jarige Rundgren verder niet weten. Van 't Hek werd woensdag verrast met de cover en zei tegen NU.nl dat de samenwerking niet was aangekondigd.

"Ik kreeg dat vanochtend (woensdag, red.) toegestuurd en vond het enorm geestig. Het nummer is veertig jaar oud en hij heeft het heel letterlijk vertaald. Ik ben zelf net zo verbaasd als iedereen."

Nummer reeds 330.000 keer beluisterd

Rundgren heeft Van 't Hek niet om toestemming gevraagd en dat is volgens de cabaretier ook helemaal niet nodig.

"Hij krijgt van mij ook geen Rijdende Rechter aan de deur. Ik weet ook niet hoe het allemaal precies zit, maar hij zal wel met componist Jan Kokken moeten afrekenen. Weet ik veel. Ik ben in ieder geval heel vereerd."

Rundgren zette het nummer dinsdag op zijn eigen YouTube-kanaal. Het lied is sindsdien ruim 335.000 keer gestreamd.