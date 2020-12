De Britse zanger Yungblud, die vrijdag zijn tweede album Weird! uitbrengt, wil voor eens en altijd duidelijk maken dat hij geen product van een platenmaatschappij is. In gesprek met NU.nl vertelt Dominic Harrison, zoals de artiest echt heet, dat hij de plaat dankzij en voor zijn hechte fanbase heeft gemaakt.

De 23-jarige Yungblud maakt muziek die het midden houdt tussen rock, punk en pop en waar hij zelf het liefst helemaal geen genre aan wil verbinden. "Hokjes zijn voor kippen", vindt de zanger. Hetzelfde geldt voor zijn opvallende, genderbendende kledingstijl. Volgens de zanger maken zijn fans dit alles mogelijk voor hem.

"Door de community om me heen krijg ik elke dag meer zelfvertrouwen om me te uiten. Ik kleed me uitbundiger, ik zing minder binnen de lijntjes en ik meng genres zoals ik dat wil. Dit is geen pr-stuntje van een 55-jarige witte man, maar een coming-of-agealbum dat over onze echte levens gaat."

Yungblud wordt naar eigen zeggen al zijn hele leven 'vreemd' genoemd en wil met dit album uitzoeken wat dit precies betekent. "Is weird zijn iets positiefs of negatiefs? Hoe ouder je wordt, hoe minder naïef je bent en hoe meer je begrijpt dat vreemd of anders zijn uiteindelijk gewaardeerd in plaats van belachelijk gemaakt wordt. Het is het beste wat je kunt zijn, want dan ben je vrij."

De zanger begrijpt echter wel waar de negatieve connotatie vandaan komt. "Mensen haten het als anderen vrije geesten zijn. Ze gaan dat nooit begrijpen en denken dat we verwende, lawaaierige kinderen zijn. Maar dat geeft niet, want dan hebben we iets om tegen te vechten en zo blijf je vooruitgaan."

De andere reden om het album Weird! te noemen, is hoe hij de afgelopen twee jaren heeft beleefd. Hij noemt 2019 en 2020 de twee vreemdste jaren uit zijn leven. "En dan heb ik het nog niet eens over de fucking pandemie. Alles in de afgelopen twee jaar was vreemd voor me en daar moest ik over schrijven. Muziek wordt tegenwoordig vooral geschreven voor wat het kan bereiken en hoeveel je ermee kunt verdienen. Ik wilde eerlijk zijn over identiteit, seksualiteit, liefde, drugs, een gebroken hart en depressie."

'Ongelofelijk dat mijn show iemands leven positief kan veranderen'

Yungblud baseert de teksten van zijn liedjes vaak op gesprekken die hij met zijn fans voert, zodat hij hun verhalen kan opschrijven. Zo ontstond Mars na een ontmoeting met een transmeisje. "Haar ouders accepteerden haar niet zoals ze is en zagen haar nog steeds als een zoon. Haar omgeving snapte niet dat ze altijd een vrouw is geweest. Ze dacht dat haar ouders het misschien beter zouden begrijpen als ze naar een van mijn shows zouden komen, omdat ze dan de hele community zouden leren kennen en ze had nog gelijk ook!"

“Ik ga niemand zeggen dat ze geen drugs mogen gebruiken. Ik ben niet naïef. Het experimenteren met nieuwe ervaringen is nu eenmaal onderdeel van opgroeien.”

"Haar ouders kwamen kijken en zagen in de zaal meer mensen die gewoon de vrijheid willen om te zijn wie ze zijn. Het feit dat de community bij mijn show iemands leven op die manier positief kan veranderen, blijft ongelofelijk voor me."

Het nummer Teresa gaat over een meisje dat het gevoel heeft dat haar overleden vriend over haar waakt, wat de zanger ook weer vertaalt naar de band met zijn fans. "Ik voel me veilig door hen, net zoals zij zich veilig voelde door hem."

Superdeadfriends gaat over het ontsnappen aan de realiteit via drugs. Hoewel hij de keerzijde van drugsgebruik niet onbesproken laat, wil hij zijn luisteraars zeker niet vertellen wat ze wel en niet moeten doen. "Ik ga niemand zeggen dat ze geen drugs mogen gebruiken. Ik ben niet naïef. Het experimenteren met nieuwe ervaringen is nu eenmaal onderdeel van opgroeien. Maar doe het veilig en laat je drugs testen. Ga er slim mee om en zorg dat je vrienden om je heen hebt en niet te ver gaat. Uiteindelijk is een high je leven niet waard."