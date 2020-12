Zes gitaren van de overleden muzikanten Eddie van Halen, Kurt Cobain en Bob Marley hebben op een veiling samen 857.250 dollar (ruim 707.000 euro) opgebracht, bevestigt veilinghuis Julien's Auctions donderdag via Twitter.

Het exemplaar dat het meest opleverde, was een gitaar die de eerder dit jaar overleden Van Halen in 1991 samen met zijn gitaarontwerper bouwde als cadeau voor een vriend. Het instrument wisselde voor 231.250 dollar (zo'n 190.000 euro) van eigenaar.

De gitaar die Van Halen bespeelde in de videoclip bij het nummer Hot For Teacher uit 1984 leverde 50.000 dollar (ruim 40.000 euro) op. Voor een elektrische gitaar uit de EVH Charvel Art Series had een bieder 140.800 dollar (116.000 euro) over. De nieuwe eigenaren van de muziekinstrumenten zijn niet bekendgemaakt.

Twee gitaren die Nirvana-frontman Cobain (1967-1994) kapotsloeg, leverden samen 281.600 dollar (zo'n 232.000 euro) op. De eerste gitaar van reggaeartiest Marley (1945-1981) was goed voor 153.600 dollar (ruim 126.000 euro).

De gitaren van de in oktober op 65-jarige leeftijd aan keelkanker overleden Van Halen, Cobain en Marley gingen onder de hamer bij de veiling Icons & Idols: Rock 'N' Roll. Handgeschreven songteksten van rapper 2Pac leverden 11.250 dollar (zo'n 9.300 euro) op. Een handschoen die in 1984 door Michael Jackson werd gedragen tijdens de Victory-tournee wisselde voor 76.800 dollar (ruim 63.000 dollar) van eigenaar.