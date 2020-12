Cardi B gaat minder muzikale samenwerkingen aan dan ze eigenlijk zou willen. De rapper vertelt woensdag in gesprek met Billboard dat haar verlegenheid haar in de weg zit.

Cardi B vertelt dat er na het verschijnen van WAP, het nummer dat ze met Megan Thee Stallion maakte, veel geruchten ontstonden over een mogelijke ruzie tussen de twee.

"Misschien komt dat ook omdat ze me niet zo veel met andere vrouwen zien als ze zouden willen", zegt de rapper.

"Wat ook meespeelt, is dat ik verlegen ben. En vooral naar andere mannelijke artiesten toe, om eerlijk te zijn. Heel veel samenwerkingen die ik zou willen doen zijn er daarom nog niet van gekomen. Ik vind het gewoon eng om zoiets te vragen. Ik ben snel onder de indruk van iemand."

Ook heeft de 28-jarige rapper last van haar verlegenheid wanneer ze liedjes schrijft, vooral wanneer ze over haar privéleven gaan. "Als ik nummers als Be Careful zing, doe ik vaak mijn ogen dicht omdat ik me ongemakkelijk voel bij deze zoete kant van mezelf. Zelfs als ik ze inzing in de studio, dan begin ik te giechelen. Maar ik word er wel steeds beter in."

Cardi B werd onlangs door het muziekplatform Billboard uitgeroepen tot vrouw van het jaar. Op 10 december mag ze de prijs in ontvangst nemen tijdens de Billboard's Women In Music-show.