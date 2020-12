Youp van 't Hek vindt de net verschenen cover van Flappie door de Amerikaanse singer-songwriter Todd Rundgren erg geestig. Dat laat hij woensdag desgevraagd aan NU.nl weten.

"Ik kreeg dat vanochtend toegestuurd en vond het enorm geestig. Het nummer is veertig jaar oud en hij heeft het heel letterlijk vertaald. Ik ben zelf net zo verbaasd als iedereen."

Rundgren heeft Van 't Hek niet om toestemming gevraagd en dat is volgens de cabaretier ook helemaal niet nodig.

"Hij krijgt van mij ook geen Rijdende Rechter aan de deur. Ik weet ook niet hoe het allemaal precies zit, maar hij zal wel met componist Jan Kokken moeten afrekenen. Weet ik veel. Ik ben in ieder geval heel vereerd."

Flappie, een nummer over de noodlottige verdwijning van een konijn een dag voor Kerstmis, schreef Van 't Hek in 1977 voor zijn zus. Daarna nam de artiest het lied ook in zijn eigen repertoire op.

Dat van alle muzikanten op de wereld uitgerekend Rundgren het nummer heeft vertaald, verbaast Van 't Hek. Op de vraag hoeveel uren hij in zijn leven heeft besteed aan het luisteren naar de 72-jarige singer-songwriter, antwoordt Van 't Hek: "Niet veel, nee."

200 Beluister de cover van Flappie door Todd Rundgren

Eindejaarsconference nog op losse schroeven

Van 't Hek is door de NPO gevraagd dit jaar de eindejaarsconference te verzorgen, maar het is nog altijd niet zeker of die voorstelling kan doorgaan.

"Het verzoek vanuit de VARA, Carré, NPO en mijzelf ligt bij de veiligheidsregio. Wij gaan ervan uit dat zij gezien IKEA, tuincentra, kerken, de Koopgoot en de Efteling niet heel raar gaan doen. Als ze zeggen: 'Jullie mogen dertig bezoekers ontvangen', dan doe ik het niet. Daar komt het op neer. Het hoeft geen volle zaal te zijn, maar ik moet een publiek hebben. En ik zal de anderhalvemeterregel in zo'n geval natuurlijk respecteren. Ik hoop dat het lukt, maar ik heb goede hoop."