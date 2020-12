Vanilla Ice, de artiest achter de megahit Ice Ice Baby, beschouwt zichzelf niet als eendagsvlieg. In gesprek met Nieuwe Revu wijst hij ook op zijn bijdrage aan de soundtrack van de film Teenage Mutant Ninja Turtles.

"Die plaat is al achttien miljoen keer verkocht", zegt hij. "En eigenlijk heb al dat muziekgeld niet eens nodig." De 53-jarige Vanilla Ice, echte naam Robert van Winkle, werd een internationale bekendheid door de wereldhit uit 1990. Maar na drie jaar was het wel een beetje gedaan met de roem van de rapper.

"Tot dan had ik alleen maar dingen gedaan voor het grote geld. Daarin ben ik mezelf verloren. Ik wist gewoon niet meer wie ik was en dacht dat ik gek aan het worden was. Daardoor belandde ik in een diepe depressie. Ik had miljoenen dollars op de bank, maar ik wilde alleen maar dood. Als uitweg koos ik drugs."

Vanilla Ice vergroot zijn rijkdom op dit moment niet meer met muziek, maar met vastgoed. "Met mijn tv-programma The Vanilla Ice Project hou ik me nu vooral bezig met vastgoed. Oude huizen opknappen en doorverkopen. De huizenmarkt in Florida is geëxplodeerd. Ik verkoop miljoenenvilla's als warme broodjes."

Hij profiteert vooral van Amerikanen die vanwege de coronacrisis de grote stad willen verruilen voor een huis aan het strand: "Deze mensen trekken massaal naar onze paradijselijke zuidkust. Wij hebben stranden, palmbomen en pina colada's. Huizen verkopen in 'de Sunshine State' is een fluitje van een cent. Echt, ik word slapend rijk."