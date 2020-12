Bizzey neemt zijn hit Traag in het Spaans op omdat het nummer uit 2016 nu een succes is op sociale medium TikTok, vertelt hij dinsdag in Bij Andy in de auto!. De rapper maakt ook een documentaire over het opnameproces.

"Mijn management en ik kwamen erachter dat het aantal dansjes op Traag in een week tijd was gestegen van 85.000 naar 400.000", aldus Bizzey. "Al die TikTokkers die erop dansen komen uit Latijns-Amerika en Miami." De rapper vermoedt dat de beat en de Spaanse kreet 'papi' achter het succes van het nummer op het sociale medium zitten.

Bizzey laat ook weten dat hij bezig is met een documentaire over zijn poging om Traag op te nemen in het Spaans. "Als het niet lukt, breng ik de documentaire niet uit", aldus de rapper, die zegt dat hij niet goed Spaans spreekt. In 2019 kwam al een driedelige documentaire over de pieken en dalen in het leven van Bizzey uit.

In november liet Bizzey weten Spaanstalige nummers te schrijven met behulp van Google Translate. Vanwege zijn naar eigen zeggen eenvoudige teksten had de rapper in korte tijd twintig nummers in het Spaans klaarliggen.