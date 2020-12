'I'm driving home for christmas. Oh, I can't wait to see those faces.' Zelfs de grootste kersthater kent de tekst van Chris Rea's beroemde kersthit uit zijn hoofd. NU.nl duikt in het verhaal achter het nummer uit de jaren tachtig.

Het verhaal achter Rea's hit doet denken aan het plot van een kerstfilm. Het waren donkere tijden voor de zanger: het liep tegen Kerst, maar zijn manager had hem net laten zitten en ook door zijn platencontract werd een streep gezet. "Alles leek voorbij te zijn", vertelt Rea in 2016 in een interview met The Guardian.



Hij had het nare nieuws te horen gekregen in Londen en moest terug naar zijn woonplaats Middlesbrough. De Brit had echter op dat moment een rijverbod en zijn platenmaatschappij weigerde te betalen voor zijn treinkaartje. Gelukkig wilde zijn vrouw hem komen ophalen, ook al was het bijna vijf uur rijden.

Toen het stel terugreed, begon het ineens hard te sneeuwen. "De files werden alleen maar langer en ik zag de andere automobilisten, die er allemaal ontzettend wanhopig uitzagen", herinnert Rea zich. "

“Als een grap begon ik te zingen: 'We're driving home for Christmas'...” Chris Rea

...'" De zanger schreef de spontaan bedachte songtekst op een papiertje.

Eenmaal thuis aangekomen, midden in de nacht, kwam er toch een positief einde aan Rea's dag. Hij had een cheque ontvangen voor zijn liedje Fool, dat een grote hit was geworden in de Verenigde Staten. "Ineens konden we een huis kopen." De tekst van Driving Home For Christmas belandde tijdens de verhuizing in een rommeldoos met andere onafgemaakte liedjes.

'Elk jaar opnieuw een hit'

De carrière van de nu 69-jarige Rea ging daarna als een speer, maar de songtekst van zijn toekomstige hit bleef stof vangen op zolder. Tot hij op een middag met zijn band zat te jammen. "Ik speelde wat op de piano en iemand zei: 'Dat is een geweldige melodie, die moet je houden!'"

De zanger bedacht ineens dat hij nog die stapel nooit afgemaakte nummers had liggen en kwam de tekst van Driving Home For Christmas tegen. En wat bleek: die sloot perfect aan bij zijn zojuist gemaakte compositie.

Rea besloot om er iets mee te doen, maar hoge verwachtingen had hij niet. "Ik beschouwde mezelf als een serieus muzikant, het was nooit mijn bedoeling om een kersthit te schrijven."

Het liedje verscheen in 1986 als B-kant van zijn nummer Hello Friend. Toen het leek aan te slaan, werd het twee jaar later nog wat meer 'kerstig' gemaakt, inclusief strijkers en bellen. "Het werd een radiohit, maar het jaar daarop ook. En het jaar daarna - elk jaar opnieuw."

Pas in 2014 voor het eerst live

Driving Home For Christmas belandde wereldwijd in de hitlijsten, in Nederland behaalde het de vierde plek. Veel artiesten maakten bovendien een coverversie van het liedje, zoals Peter Andre, Helene Fischer, René Froger en Johnny Logan.

De videoclip bij het nummer heeft overigens een Nederlands tintje; die werd gemaakt tijdens de opnames van Toppop. Rea playbackte het nummer destijds. Hij bracht het zelfs pas in 2014 voor het eerst live ten gehore.

De zanger had vlak voor Kerst een optreden gepland en zijn band vond dat Driving Home For Christmas niet in zijn setlist mocht ontbreken. Voor zijn optreden huurde Rea twaalf sneeuwkanonnen om de kerstsfeer extra goed neer te zetten. "Ik vond: als we het deden, dan moest het perfect gebeuren. Er belandde bijna een 1 meter dikke laag nepsneeuw in de zaal. Ik moest 12.000 pond betalen om het te laten opruimen."

Driving Home For Christmas had overigens bijna heel anders geklonken; in een interview met Louder Sound in 2015 onthulde Rea dat hij zijn hit oorspronkelijk had geschreven voor collega Van Morrison.

“Daar heb ik nog steeds spijt van, dat ik het niet aan hem heb aangeboden” Chris Rea

", aldus de artiest. "Ik denk dat hij er een fantastische uitvoering van zou hebben gemaakt. Maar ik kan er niets meer aan doen. Ik denk dan maar: als het nummer niet meer wordt gedraaid, dan kan ik ook niet meer op vakantie."