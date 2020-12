Het Nederlands Jazz Archief heeft recent studio-opnamen gevonden van optredens die de Amerikaanse jazzmuzikant en tenorsaxofonist Sonny Rollins in 1967 in Nederland gaf. Tot nu toe konden liefhebbers enkel een amateuropname van die tournee beluisteren.

Het archief geeft de vondst vrijdag in samenwerking met Resonance Records onder meer uit op cd, onder de naam Rollins in Holland. Het gaat om optredens die de nu negentigjarige Rollins gaf in een studio van de VARA in Hilversum. Ook drummer Han Bennink en wijlen contrabassist Ruud Jacobs zijn te beluisteren op de 53 jaar oude opnamen.

In hetzelfde jaar opgenomen amateuropnamen uit Arnhem zijn ook op de uitgave te vinden. Het album is verder aangevuld met opnamen die in dezelfde periode voor een televisieprogramma werden gemaakt in GoGo Club in Oud-Loosdrecht.

Het Jazz Archief benaderde Rollins over de vondst en die is er volgens onderzoeker Frank Jochemsen, die de opnames toevallig vond toen hij een doos vond, ontzettend blij mee. Rollins, die in Woodstock woont en niet meer actief is als muzikant, zou zelf ook speciale herinneringen aan de reis naar Nederland hebben overgehouden.

Rollins geniet onder jazzfans een grote status en speelde samen met onder anderen Miles Davis, Coleman Hawkins, John Coltrane, Lester Young en Art Blakey.